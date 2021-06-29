VLP aşısı, Faz-2 aşamasında varyantlara karşı da test ediliyor 0:00 / 0:00

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Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen ve Ankara Onkoloji Hastanesi'nde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP aşısı, faz-2 kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Devam eden faz-2 çalışmaları ve aşının mutant virüslere karşı etkinliğine ilişkin bilgi veren Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, VLP aşısının inovatif ve dünyadaki diğer VLP aşılarından farklı olduğunu söyledi.

Altuntaş, VLP aşısında, virüsün rekombinant teknolojiyle bir benzerinin yapıldığını ve enfeksiyon yapmayan halinin insana uygulandığını belirterek, bağışıklığı tetiklemesi için uygun hale getirildiğini ve bu haliyle aşının her varyanta karşı iki haftada dizayn edilebildiğini ifade etti.

"PLANIMIZ, TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE BİTİRMEK"

Faz-2 aşamasında aşının varyantlara karşı etkinliğinin üç grup halinde test edildiğini anlatan Altuntaş,, "Faz-2 aşaması 330 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Bunlar, üç grup halinde olacak. Birinci grup Wuhan tipine, ikinci grup İngiliz tipine, üçüncüsü de Vuhan ve İngiliz tipine karışık olarak gerçekleştirilecek. Planımız, temmuz ayı içerisinde bitirmek. Her şey yolunda giderse ağustos sonu, eylül başında faz-3'e hazır hale gelmiş olacağız" diye konuştu.

Altuntaş, aşının "delta" varyantına karşı etkisinin ise teorik olarak mümkün olduğunu ancak buna ilişkin bir çalışma olmadığını belirterek, veriler geldikçe ilerleyen dönemlerde böyle bir çalışmanın yapılabileceğini ifade etti.

"VLP AŞIMIZ İÇİN GÖNÜLLÜ OLUN"

Prof. Dr. Altuntaş, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, daha önce Covid-19 geçirmemiş veya herhangi bir aşıyı olmamış, kronik hastalığı bulunmayan herkesi yerli ve milli VLP aşısı için gönüllü olmaya davet ederek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz kendi aşımızı üretirsek, bunu tüm insanlığın kullanımına sunacağız. Biz akademisyenler de bu felsefeye inanıyoruz ve bunun içini doldurmak istiyoruz. Bu nedenle gelin, VLP aşımız için gönüllü olun, tüm insanlığa faydalı olalım. Bunun için 'www.onkoloji.gov.tr' adresinden başvuru yapılabilir. Başvuru formunu doldurduğunuzda biz en kısa sürede size döneceğiz."

AŞININ FAZ-1 VERİLERİ ULUSLARARASI BİLİM DÜNYASIYLA PAYLAŞILACAK

Aşının faz-1 çalışmasında etkinliğinin 36+2 gönüllüde test edildiğini ve gerek muayene gerek laboratuvarda bir güvenlik problemiyle karşılaşılmadığını hatırlatan Altuntaş, şöyle konuştu: "Yerli aşımız faz-1 aşamasını tamamlamıştır ve güvenlidir ancak takipleri tabii ki devam etmektedir. Klinikte, hafif bir kızarıklık gibi çok az bir yan etki gördük ki bunlardan biri Sayın Bakanımızdır, onun dışında başka herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Şu anda faz-2'de aktiviteyi test ediyoruz, faz-3'te ise bunun etkinliğini test edeceğiz. Ayrıca, aşımızın faz-1 aşamasının laboratuvar ve klinik verilerini yazıya dökmeye çalışıyoruz. Zannediyorum bu hafta veya haftaya yüklemiş olacağız. Uluslararası saygın, indeksli bir dergide yayınlanacak."