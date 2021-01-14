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Vodafone Business Her Adımda Esnafın Yanında

Vodafone Business Her Adımda Esnafın Yanında

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İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, sunduğu çözümlerle bütçesini zorlamadan iş süreçlerini verimli bir şekilde sürdürmek isteyen esnaf kendi işine sahip profesyonellere destek oluyor. En son teknolojileri avantajlı paketlerle sunarak her adımda esnaf ve profesyonellerin yanında yer alan Vodafone Business; şimdi de esnaf ve profesyonelleri 24 ay ödeme kolaylığıyla cep telefonu sahibi yapıyor. Kampanya kapsamında alınan cihaz adrese ücretsiz teslim edilecek. Esnafımız, Vodafone Online Mağaza üzerinden de ihtiyacına uygun cihazı 24 ay ödeme kolaylığı ve ücretsiz teslimat fırsatından yararlanarak alabilecek

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. Dijitalleşme yolunda her ölçekten işletmeye rehberlik yapan Vodafone Business, sunduğu çözümlerle her adımda işini korumak ve büyütmek isteyen esnafın ve kendi işine sahip profesyonellerin yanında yer alıyor. Esnafın ve profesyonellerin ihtiyaç duyduğu çözümleri avantajlı paketlerle sunan Vodafone Business; şimdi de esnafımıza 24 ay ödeme kolaylığıyla cep telefonu alma imkânı sunuyor.

Vodafone Business’ın bu kampanyası sayesinde pandemi sürecinde esnaf ve profesyonellerin işleri kesintiye uğramadan, ihtiyacına uygun cihazı Vodafone Online Mağaza üzerinden kolayca seçebilecek ve bu kampanyadan yararlanarak cihaz satın alabilecek. Kampanya kapsamında satın alınan cihaz esnaf ve profesyonellerin adresine ücretsiz teslim edilecek. Üstelik İstanbul içinde birçok semte teslimatlar 3 saate kadar adrese ulaştırılacak. Böylece esnaf ve profesyoneller bütçesini zorlamadan iş süreçlerinde tasarruf ve verimliliği sağlayabilecek.

Meltem Bakiler Şahin: Esnafımızın işini korumasına, maliyetleri azaltmasına destek veriyoruz

Dijital iş ortakları olarak esnaf ve profesyonellerin dijitalleşmek için ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Sunduğumuz operasyonel verimlilik, uzaktan yönetim ve verimli çalışma çözümlerimizle KOBİ’lerimize, küçük ekiplerle çalışan, dijitalleşmenin önemini kavrayan ancak bunu işletmesinde nasıl konumlandıracağını bilemeyen esnafa ve kendi işlerine sahip profesyonellere dijitalleşme yolunda destek veriyoruz. Çünkü onları tanıyoruz, anlıyoruz ve işlerini büyütmek için ihtiyaçları olan çözümleri sunarak her adımda onların yanında yer alıyoruz. Pandemi sürecinde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Her gün yeni bir teknoloji, yeni bir çözüm piyasa dinamiklerini değiştiriyor. Esnaf ve profesyonellerin de işini korumak ve maliyetlerini azaltmak için bu sürece adapte olması gerekiyor. Tam bu noktada Vodafone Business olarak biz devreye giriyoruz. Dijital çözümlerimizle hem esnaf ve profesyonellerin işlerini kolaylaştırıyoruz hem de verimliliklerini artırıp bütçelerini daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Vodafone Business olarak işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

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