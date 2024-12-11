Vodafone Business'tan SD-LAN çözümü

Vodafone Business, sunmuş olduğu yeni nesil bağlantı teknolojilerine paralel olarak, geleneksel ağ yönetiminin yanında yazılım tabanlı ağ yönetim sistemleri çözümlerini de müşterilerine sunmaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; yerel ağların yazılım tabanlı olarak yönetilmesine imkân tanıyan SD-LAN (Yazılım Tabanlı Yerel Alan Ağı) teknolojisiyle partnerlerine sağladığı performans ve güvenlik avantajlarıyla işletmeleri rekabette öne geçmelerine yardımcı olacak olan Vodafone Business, bu sayede verimliliği, inovasyonu ve gelişmiş kullanıcı tecrübesini de iş ortaklarına deneyimletecek.

Geleneksel ağlara göre daha fazla esnek ve değişen iş gereksinimlerine kolayca uyum sağlamaya fırsat tanıyan SD-LAN işletmelere otomasyon imkânı sunarken, geleneksel yerel ağların genişleme konusundaki sınırlarının aksine dinamik kaynak tahsisi ile ölçeklenebilirlik sağlamasıyla da şirketlerin dijital dönüşümleri için fark yaratmayı amaçlıyor. Vodafone Business, böylelikle tüm internet altyapısını da uçtan uca yönetmiş olacak.

“Günümüzde sadece donanımın değil birbiriyle ilişkili ağ yönetimi, analitik ve güvenlik uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. SD-LAN da tam bu noktada devreye giriyor. Sunmuş olduğumuz SD-LAN çözümüyle işletmelere hızlı, güvenilir ve merkezi yönetilebilir bir yerel ağ (LAN) deneyimi sunarak iş operasyonlarını bir adım öteye taşıyoruz. Artık müşterilerimiz LAN altyapılarını uzaktan yönetebilirken, dijital dönüşüm yolculuklarında daha güvenli bir adım atabilme imkânı da yakalamış oluyor. Bu hizmetimizle yerel ağların yanında, konfigürasyon, yönetim ve optimizasyon işlemlerinin de merkezi hale getirilmesini sağlıyoruz. Bununla beraber kurumların ağ görünürlüğünü artırarak dinamik ağ protokolleriyle, işletmelere çeviklik sunmamızın yanında verimliliği de artırırken, SD-LAN ile şirketlerin ağlarına akıl katarak, bulut ve güvenlik uygulamaları ile entegrasyonuna fırsat tanıyoruz.

Kurumsal ağların artık yalnızca cihazlar için ağ bağlantısı şeklinde geleneksel rolünün ötesine geçmiş bulunduğunu ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Kısacası Vodafone Business olarak anahtar teslim hizmet olarak sunduğumuz SD-LAN çözümüyle iş ortaklarımız adına uçtan uca tüm internet yapısını kendimiz yöneterek, müşterilerimizin dijitalleşme yolculuğunda da çok önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz.”

Yerel ağ yönetiminde devrim yaratan son teknoloji bir ağ yönetim mimarisi olan SD-LAN, geleneksel ağ sistemlerinin yerini alarak, ağ yönetimini yazılım tabanlı bir yaklaşımla optimize etmeyi sağlıyor. SD-WAN geniş ağları yönetirken, SD-LAN ise yerel ağın yazılım tabanlı olarak yönetilmesini sağlayan, merkezileştiren, akıllı hale getiren ve verimliliği artıran bir çözüm olarak kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde işletmeler, ağ altyapısını daha esnek, dinamik ve kolay yönetilebilir hale getirirken, ağ performansını da anlık olarak izleyebilme imkânına sahip oluyor.