İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, KOBİ’leri geleceğin dünyasına hazırlıyor. Vodafone Business, KOBİ’lere dijitalleşme yolunda verdiği desteği eğitim platformu ile güçlendiriyor. Vodafone Business, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyecek, e-ticaret faaliyetlerinde yönlendirici olacak ve farklı uzmanlık seviyelerinde sürekli güncellenecek eğitim platformunu hayata geçirdi. www.vodafone.com/kobiegitimi adresinden ulaşılabilen Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nda 100’e yakın eğitim ücretsiz sunuluyor. Platformda e-Ticaret’ten dijital tarıma, e-ihracattan dijital pazarlamaya, dijital ve finansal okur yazarlıktan girişimciliğe birçok başlıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu sektörel ve temel bilgiler veriliyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, işletmelere verimlilik ve tasarruf imkanı sunan çözümlerinin yanı sıra eğitim konusunda da destek oluyor. KOBİ’leri geleceğin dijital dünyasına hazırlamak için uçtan uca teknolojik çözümler sunan işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, bu kez KOBİ’lerin eğitimi için harekete geçti. Vodafone Business, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyecek, e-ticaret faaliyetlerinde yönlendirici olacak ve farklı uzmanlık seviyelerinde sürekli güncellenecek eğitim platformunu hayata geçirdi.

4 Eylül’de Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nda lansmanı yapılan Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nda 100’e yakın eğitim ücretsiz olarak veriliyor. www.vodafone.com/kobiegitimi adresinden ulaşılabilen platformda e-Ticaret’ten dijital tarıma, e-ihracattan dijital pazarlamaya, dijital ve finansal okur yazarlıktan girişimciliğe kadar birçok başlıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu sektörel ve temel eğitim seviyesinde tüm bilgiler konunun uzmanları tarafından veriliyor. Platformda Endüstri 4.0, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılmaları, yeni pazarlara ve potansiyel müşterilere erişme yöntemleri, sosyal medya ve diğer dijital kanalları kullanma gibi başlıklarda eğitimler de yer alıyor.

Platformda sektörel ve temel eğitimlerin yanı sıra Türkiye’ye e-Ticaret profesyonelleri yetiştirme eğitimi verilmesi de hedefleniyor. Amaç odaklı bu eğitimler de ücretsiz olacak ama katılım sınırlı tutulacak. Bu eğitimlerde sektörün önde gelen isimlerinin belirlediği profesyonel eğitim verilecek. E-Ticaret’in bütün yönlerinin kapsamlı bir program dahilinde ele alınacağı eğitimleri tamamlayan firma temsilcileri sertifika sahibi olacak.8-10 hafta sürecek eğitimlerin sonunda ortaya çıkan uygun projelerin KOSGEB desteğine başvurması için de KOBİ’lere rehberlik edilecek.

Yusuf Aysal: KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyeceğiz

Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, yeni dönemde geleneksel iş yapış biçimlerinin değiştirilmesi için KOBİ’lere destek verilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı. Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu ile KOBİ’lere ihtiyaçları olan dijital danışmanlık konusunda destek olmayı hedeflediklerini kaydeden Yusuf Aysal, şöyle devam etti:

“Pandemi hepimizin hem yaşama hem de çalışma biçimlerini değiştirdi. Dünya çapında milyonlarca insanın iş, eğlence, alışveriş ve daha fazlası için dijital araçlara ve yöntemlere yönelmesiyle işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapması her zamankinden daha acil bir hal aldı. Araştırmalara göre şirketler dijitalleşmede 6 yıl sonrası için öngördükleri noktaya bugünden ulaştılar. Böyle bir dünyada KOBİ’ler de değişmek ve daha fazla dijitalleşmek zorundalar. Yeni dönemde geleneksel iş yapış biçimlerinin değiştirilmesi için ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lere destek verilmesi önem arz ediyor. Özellikle dijital uzmanlık KOBİ’lerimizin en çok ihtiyaç duyacağı konuların başında geliyor. ‘Teknoloji iletişimi şirketi’ olarak, her zaman olduğu gibi bugün de KOBİ’lerin yanındayız. Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu ile KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyeceğiz. Platformu ile KOBİ’leri, e-Ticaret ile mevcut pazarlarını büyütmeye, yeni pazarlara açılma ve ihracat fırsatlarını değerlendirmeye yönlendireceğiz. Tarımdan dijital pazarlama trendlerine, dijital ve finansal okur yazarlıktan girişimciliğe, farklı alanlarda verimlilik ve büyüme yöntemlerine pek çok farklı alanda, farklı uzmanlık seviyelerinde sürekli güncellenecek bir eğitim portalı sunuyoruz. Bu platform ile aylık 5 bin KOBİ’ye online platformda eğitim vermeyi ve onları dijital geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.”







KOBİ’lerin ihtiyacına göre sürekli güncellenecek

Yusuf Aysal, eğitim platformunun KOBİ’lerin ihtiyaçları ve talepleri çerçevesinde değişen gündem de gözetilerek sürekli güncelleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Yaşadığımız süreçte e-ticaretin ne kadar önemli olduğu gördük. Pazarlama ve satış için dijital kanalların kullanılması, maliyet azaltıcı ve verim artırıcı etkisinin yanı sıra işin müşteri ve tüketici segmentlerine erişimini de artıran bir etken olarak öne çıkıyor. Bütün bunların ortaya koyduğu gerçek her ölçekten firma ve işyerinin Covid-19 sonrası dönemde iş planlarında e-ticarete yer vermeleri gerekeceğidir. Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nda KOBİ’lerimizin yurt dışı pazarlara açılmaları, yeni pazarlara ve potansiyel müşterilere erişme yöntemleri, sosyal medya ve diğer dijital kanalları kullanma gibi çok önemli başlıklarda eğitimler de olacak. Finansal risk yönetimi de bu eğitimlerde önemli bir yer alacak. Çünkü artan ve karmaşıklaşan ürün çeşitliliği, gelişen teknoloji doğrultusunda güncellenen ve kapsamı genişleyen yasal düzenlemeler ışığında, finansal risklerin yönetimi KOBİ’lerimizin mutlaka dikkat etmesi gereken hususlar arasında olmalı. Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nda Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden profesörlerle çalışıyoruz ve sektörün önde gelen güçlü iş ortaklarının bilgilerinden yararlanıyoruz. KOBİ’lerimizi geleceğe hazırlamak için için uçtan uca çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu çözümlerimizle dijital platformlarda KOBİ’lerin müşteri tabanını genişletmelerini, verimlilik, marka bilinirliği ve satışlarını artırmalarını, global pazarlara açılmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”