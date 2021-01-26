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Vodafone İstanbul'da enerjisini güneşten alıyor

2025’e kadar çevresel ayak izini yarıya indirmek üzere yatırımlarına devam eden Vodafone, Adana’dan sonra İstanbul’da da güneş enerjisi santralı kurdu. Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde toplam 3,2 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle 475 kWp kurulu güce ulaşan Vodafone, yılda 628 MWh enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçecek. Proje, Türkiye’de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliği taşıyor.

Vodafone İstanbul'da enerjisini güneşten alıyor
HABERTURK.COM

Türkiye’de de şebekesini 2025 itibarıyla yeşil enerjiye geçirmeyi hedefleyen Vodafone, ülke genelindeki büyük teknoloji merkezlerinde yenilenebilir enerji sistemleri kurmaya devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Adana’dan sonra İstanbul’da da güneş enerjisi santrali kuran Vodafone, Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde hayata geçirdiği çatı tipi güneş enerjisi sistemi için toplam 3,2 milyon TL’lik yatırım yaptı. Türkiye’de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi sistemi olma özelliği taşıyan projeyle 475 kWp kurulu güce ulaşan Vodafone, yılda 628 MWh enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçecek. Ürettiği güneş enerjisiyle Esenyurt Teknoloji Merkezi’nin yıllık tüketiminin yaklaşık %4’ünü karşılayacak olan Vodafone, merkezden hizmet alan veri merkezi müşterilerinin %51’ine, bulut müşterilerinin ise %100’üne yenilenebilir enerjiyle servis verecek.

Vodafone’un İstanbul Esenyurt’ta hayata geçirdiği güneş enerjisi sistemi, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ve Vodafone Türkiye Teknik Bölgeler Direktörü Adem Özdemir’in katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı. Vodafone’da üç temel değer alanından birinin “çevre” olduğuna dikkat çeken Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, iklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevre üzerindeki etkimizi yarı yarıya azaltmakla kalmayıp, herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltma, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçme ve enerji verimliliğimizi artırma taahhütlerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan iklim hedefine odaklanan SKA 13'ü ve temiz enerjiye odaklanan SKA 7'yi destekliyoruz. Önemli odak alanlarımızdan biri olan yenilenebilir enerji sistemleri konusunda, 2025 yılına kadar satın aldığımız elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi ve sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, enerji ihtiyacımızı azaltırken, müşterilerimizin artan veri talebini karşılayacak şekilde şebekemize ve veri merkezlerimize enerji verimliliği konusunda yatırım yapıyoruz. Adana Bulut Teknoloji Merkezimizin ardından İstanbul Esenyurt Teknoloji Merkezimizde de toplam 3,2 milyon TL’lik yatırımla güneş enerjisi santrali kurduk. Santralimiz, Türkiye’de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. Toplam 475 kWp kurulu güce sahip santralimizde yılda 628 MWh enerji üretmeyi hedefliyoruz. Bu merkezden servis alan veri merkezi müşterilerimizin %51’ine ve bulut müşterilerimizin %100’üne yenilenebilir enerjiyle servis vereceğiz. Vodafone olarak, çevresel etkimizi azaltmak üzere dijital yetkinliklerimizi kullanarak yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

ULUSLARARASI STANDARTLARDA

Teknoloji merkezlerindeki enerji yönetimini uluslararası standartlara göre yapan Vodafone, Esenyurt Teknoloji Merkezi dahil ana merkezlerinde enerji yönetimini ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi doğrultusunda gerçekleştiriyor. Enerji verimliliği denetlemelerinde Premium Enerji Verimli Veri Merkezi sertifikası alan Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde gölgeleme, kablolama, ısı gibi nedenlerle oluşan kayıpların en düşük seviyeye indirildiği bir sistem kuruldu. Çevreye etkiyi azaltmak için 3 bin metrekarelik alanda toplam 1.424 yüksek verimli PV panel kullanılırken, bahçede kurulan çift eksenli güneş takip sistemiyle konvansiyonel sisteme kıyasla enerji üretim performansında %27 artış sağlandı.

YAPAY ZEKA İLE TASARRUF

Vodafone, teknoloji merkezlerinin altyapısını son 4 yıldır Yapay Zekâ ile yönetiyor. Makine öğrenmesi mantığıyla çalışan Yapay Zekâ, verimliliği ve esnekliği artırıyor. Esenyurt Teknoloji Merkezi dahil Türkiye ve KKTC’de toplam 15 merkezde Yapay Zekâ teknolojisini kullanan Vodafone, bu merkezlerin iklimlendirme altyapısında ortalama %30 enerji tasarrufu sağlıyor. Vodafone, Yapay Zekâ ile yılda 8 GWh’in üzerinde tasarruf elde ediyor.

SIRA İZMİR VE DİYARBAKIR'DA

Vodafone, önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezlerinde de güneş enerjisi santrali kuracak. Adana’daki güneş enerjisi projesinin ikinci fazını da tamamlayacak olan Vodafone, toplam 5 ana teknoloji merkezini kapsayan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, 2 MWp kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 GWh yeşil enerji üretmeyi ve yılda 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Teknoloji yatırımlarının artmasına rağmen büyümeden ve yatırımlardan kaynaklı enerji artışını dengeleyerek teknoloji merkezlerindeki enerji tüketimi artışını durduran Vodafone, geçtiğimiz mali yıl enerji tüketimlerinde %4,7 azalma sağladı. Son 3 yılda 24 GWh tasarruf elde eden Vodafone, 12 bin 447 ton karbon salımının da önüne geçti.

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