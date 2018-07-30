İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda erken kayıt dönemi yarın (31 Temmuz) sona erecek.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan ve bu yıl 11 Kasım 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 40. Vodafone İstanbul Maratonu’nun ilk erken kayıt dönemi 31 Temmuz Salı günü sona erecek.

Katılımcılar son güne kadar etkinliğin internet sitesinden 40 TL ücret ödeyerek koşuya kayıtlarını yaptırabilecekler. 42 kilometre, 15 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde yarışacak olan yarışmacılar, 1-31 Ağustos arası 60 TL, 1-30 Eylül arası 80 TL ödeyerek kayıtlardan faydalanabilirler.



Koşuya belirlenen tarihlerde kayıt yaptıramayanlar, 8-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapacakları başvuruyla maratona katılabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ