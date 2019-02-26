Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta eskisi gibi etkili olamıyor.
Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon büyük düşüş yaşadı. Dolmabahçe'deki stadında 2018-2019'da rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, 10 galibiyet alarak yüzde 58,8 galibiyet oranında kaldı.
Bu sezon Vodafone Park'taki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 4 kez de mağlup oldu.
İLK SEZONUNDAKİ 3 MAÇI KAZANMIŞTI
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda hizmete giren stadındaki ilk üç maçı kazanmayı başarmıştı.
Rakiplerine söz konusu sezondaki 3 maçta 10 gol atan siyah-beyazlılar, Bursaspor'u 3-2 yendikten sonra Kayserispor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etmişti.
2016-2017'DE YÜZDE 70,3 GALİBİYET ORANI
Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda yine yüksek galibiyet oranı yakaladı.
Söz konusu sezonda Vodafone Park'ta 27 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların 19'unu kazanarak yüzde 70,3 galibiyet oranına ulaştı.
Beşiktaş, 2016-2017'deki iç saha maçların 7'sini beraberlikle tamamlarken, bir kez mağlup oldu.
EN YÜKSEK GALİBİYET ORANI GEÇEN SEZON
Beşiktaş, Vodafone Park'taki en yüksek galibiyet oranını ise geçen sezon yakaladı.
Süper Lig'in yanı sıra Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere Dolmabahçe'de 25 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 18 kez üstünlük kurdu ve yüzde 72 galibiyet oranına ulaştı.
Geçen sezon sahasında 6 beraberlik alan Beşiktaş, bir mücadeleyi yenilgiyle tamamladı.
EN KÖTÜ SEZONU OLACAK
Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynayacağı 6 maçı kazansa dahi Vodafone Park'taki en kötü sezonunu yaşamaktan kurtulmayacak.
Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de konuk edeceği Atiker Konyaspor, Göztepe, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşı'yı yense bile yüzde 69,5 galibiyet oranında kalacak.
COŞKUSU DA AZALDI
Siyah-beyazlı takım, ayrıca Vodafone Park'ta yaptığı son 9 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda ayrıca üçer beraberlik ve yenilgi aldı.
Taraftarlarının baskısıyla rakipleri üzerinde üstünlük kurmayı başaran ve unutulmaz maçlara imza atan siyah-beyazlı ekip, aynı etkiyi yakalayamamaya başladı.
Vodafone Park'taki ilk sezonunda 10 gol atarak 3,3 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, 2016-2017'de ise rakip fileleri 62 kez havalandırarak 2,3 oran tutturdu.
Geçen sezon Dolmabahçe'deki 25 maçta 67 gol bulan Beşiktaş, böylece 2,6 ortalamaya ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise 17 iç saha mücadelesinde 38 gol atıp 2,2 oranda kaldı.
Geçmiş sezonlarda Vodafone Park'ta taraftarlarının desteğiyle önemli geri dönüşlere imza atan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ise rakibinin oyuna ortak olmasını engelleyemedi.
Ligde 2016-2017'de Galatasaray ile evinde yaptığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı. Aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında bu sefer 3-0 geriye düşen Beşiktaş, Vodafone Park'ı dolduran taraftarların desteğiyle mücadeleyi 3-3 beraberlikle tamamladı.
Vodafone Park'ta kolay pes etmeyen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise Medipol Başakşehir karşısında taraftarlarının desteğiyle oyuna tutunmayı başardı. Rakibi karşısında 89. dakikada 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, 90+2. dakikada bulduğu golle mücadele 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, bu sezon Trabzonspor karşısında da aynı başarıyı göstermeyi bildi. Rakibinin 47. dakikada 2-0 öne geçmesine engel olamayan siyah-beyazlılar, 90+4. dakikada 2-2 eşitliği sağlamayı bildi.
Son olarak Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, sarı-lacivertli ekip, karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
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