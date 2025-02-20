Vodafone Türkiye, RAMS Park'ta 5G deneyimi sunacak
Vodafone Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G deneyimini kullanıcılarla buluşturacak.
Giriş: 20.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:28
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisinin kurulacağını açıklamasının ardından, kullanıcılar bu akşam 5G teknolojisiyle buluşacak.
Bu kapsamda Vodafone Türkiye, bu akşam 20.45'te oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçında, futbolseverlere 5G teknolojisi sunacak.
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