Vodafone ve Facebook, KOBİ’ler için yeni dijital pazarların kapılarını açıyor

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İşletmelerin ihtiyacına uygun çözümler sunan Vodafone Business ile dünyanın en büyük topluluğuna sahip sosyal medya platformu Facebook, Türkiye’deki KOBİ’lere satıştan dijital pazarlamaya kadar birçok alanda yeni fırsatların kapısını açacak önemli bir işbirliğine imza attı.

Vodafone Business ve Facebook iş birliğinin ürünü olan Facebook&Instagram Reklam Hizmeti, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) müşteri tabanını genişletmelerini, verimlilik, marka bilinirliği ve satışlarını artırmalarını sağlıyor.

Dijital kanallarda potansiyel müşterilere ulaşmak isteyen, reklam yönetimi ve hedefleme konusunda yardıma ihtiyacı olan KOBİ’lerin global pazarlara açılmalarını da kolaylaştıran Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ile işletmeler demografi, ilgi alanı, davranış ve konum gibi kırılımlar ışığında en doğru müşteri kitlesine ulaşarak web sitesi trafiğini ciddi oranlarda artırıyor.

Vodafone Business’ın bu hizmet kapsamında sunduğu reklam optimizasyonu özelliğiyle işletmelerin reklam görselleri de Facebook ve Instagram platformlarına uygun hale getiriliyor. Böylece reklam yatırımlarından en verimli dönüşün alınması sağlanıyor.

- "KOBİ’lerimizin geleceğe hazırlanmalarına destek vereceğiz"

Güçlenen Dijital KOBİ'ler etkinliğinde konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan bir 'teknoloji iletişimi şirketi' olarak, sadece bireyleri değil işletmeleri de dijital geleceğe hazırladıklarını belirtti. Deegan, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapması her zamankinden daha acil bir hal aldı. İşletmeler iş modellerini hızlı bir şekilde e-ticarete uyarlayarak ve dijital pazarlama çözümleriyle hedef kitlelerine ulaşarak hem bu dönemdeki kayıplarını telafi etmeye hem de pandemi sonrası ticaretlerini büyütmeye çalışacak. Vodafone Grubu’nun kovid-19 krizi öncesinde ve sonrasında Avrupa, ABD, Asya ve Afrika'daki her ölçekten ve sektörden şirketlerle yaptığı araştırma, 'geleceğe hazır şirketlerin' farkını çok net biçimde gösteriyor. Bu şirketler, krizleri, yeni çalışma yöntemlerini denemek, yeni teknolojilere geçmek ve daha akıllı yatırımlar yapmak için bir fırsat olarak görüyor."

Ekonominin can damarı KOBİ’lerin de geleceğe hazır olması gerektiğini söyleyen Deegan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vodafone Grubu’nun yaptığı araştırmanın bir benzerini Türkiye’de de yaptık. KOBİ’lerimizle görüşerek yaptığımız bu araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 64’ü faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığını belirtse de yüzde 26’sı büyüme öngörüyor. KOBİ’lerin yüzde 22’si 'Yatırımlarımız artarak devam edecek' derken yüzde 29’u da iş hacimlerinin büyüyeceğine inandığını vurguluyor. Yüzde 42’lik kesim eğitime odaklanacaklarını belirtirken, yüzde 36’lık kesim de teknolojik alt yapıyı geliştireceğini söylüyor.

Vodafone olarak belirlediğimiz yol haritasının önemli bir ayağı da KOBİ’lere destek olmak. Vodafone Business çatısı altında KOBİ’lere dijital pazarlama kanallarından yararlanmaları için avantajlı hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri de Facebook iş birliğiyle sunduğumuz Facebook&Instagram Reklam Hizmeti. Bu hizmetle KOBİ’ler; müşteri tabanını genişletebilecek, internet sitelerine trafik çekerek satışlarını artırabilecek, reklam yatırımlarından en verimli dönüşü alabilecek ve global pazarlara açılabilecek. Sunduğumuz uçtan uca çözümlerle KOBİ’lerimizin yeni çalışma çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye devam edeceğiz."

- "KOBİ’lerimiz dayanıklı ve gelecek konusunda iyimser"

Sadece küresel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda ekonomik bir kriz olan kovid-19’dan en çok etkilenen işletmelerin başında KOBİ’lerin geldiğini belirten Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, "Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azalmasına katkıda bulunan bu işletmeler, şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. Bizim de geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir araştırmaya göre, ülkemizdeki KOBİ’lerin yarısına yakını bu zor dönemi atlatabilmek adına işçi sayılarını azalttı ve bir dönem kapılarını kapattı. Yine bu işletmelerin yüzde 55’i, bu ayki satışlarının geçen sene aynı döneme kıyasla daha düşük olduğunu söyledi. Ancak, umutsuzluğa kapılmanın zamanı değil." diye konuştu.

Zor bir dönemden geçilmesine rağmen KOBİ’lerin dayanıklı ve gelecek konusunda da iyimser olduğunu söyleyen Matraş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmamız da bunu destekliyor. Facebook’taki faal durumda ya da gelir getiren faaliyetlerde bulunan KOBİ’lerin oranı iki ay önce yüzde 63 iken, şu anda bu oran yüzde 91. Bu işletmelerin birçoğu ise müşterilerine online üzerinden ulaşmak için yeni yollar keşfediyor. Öyle ki Mayıs ayında kapalı olan Facebook’taki KOBİ’lerin yüzde 27'si çevrimiçi web sitesi veya işletme varlığı oluşturduğunu söylerken, bu işletmelerin yüzde 22'si, satışlarının yüzde 50 veya daha fazlasının geçen ay dijital olarak gerçekleştirildiğini dile getiriyor.

Bu umut verici veriler ışığında, biz teknoloji şirketlerine büyük sorumluluk düşüyor. Gelecek ne getirirse getirsin, KOBİ’lerimizle birlikte çalışmaya, onların bu yeni gerçekliğe ayak uydurmalarına ve dijitalleşmelerine yardımcı olmaya devam etmeliyiz. Bu doğrultuda, bugün Vodafone ile KOBİ’lerimize online dünyada kendilerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları dijital çözümleri sunmak amacıyla başlattığımız bu iş birliğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki, bu zor günleri KOBİ’lerimizle birlikte hep beraber aşacağız."