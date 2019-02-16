Vogue'un Brezilya moda editörü, 'Efendi ve köleleri' pozu nedeniyle istifa etti

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Amerikan Vogue dergisinin Brezilya Moda Editörü Donata Meirelles, 50'nci doğum gününde verdiği sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine istifa etti.
Fotoğrafta, Brezilyalı bir beyaz olan Meirelles, 4 siyah kadının arasında "tahta benzeyen" süslemeli bir sandalyede oturuyor.
Sosyal medyada, siyah kadınların giydiği beyaz kıyafetleri, kölelik döneminde evlerde hizmetçilik yaptırılan kölelerin üniformalarına, sandalye de köle sahiplerinin oturduğu koltuklara benzetildi.
Marie Claire dergisinin yazarlarından Stephanie Ribeiro, Twitter mesajında "Siyah kadınlar egzotik bir sahnenin objeleri olarak kullanıldı. Sömürgeciliği çağrıştıran ve o döneme öykünen bir sahne. Beyazların üstün olduğu, siyahların da aşağılandığı bir tasvir" dedi.
Ünlü Brezilyalı şarkıcı Elza Soares de Instagram mesajında "Hayatınızın mutlu bir anını renklendirmek için seçtiğiniz temayla, insanları ne kadar incitebileceğinizi düşünün. Onların anıları ve çektikleri sıkıntıları düşünün" dedi.
Bir başka Instagram kullanıcısı ise "Biri 1860'tan diğeri de 2019'dan" diyerek Meirelles'in pozunu, kölelik döneminin simge fotoğraflarından biriyle kıyasladı.
Fotoğrafta bir efendi kadın, başında bekleyen iki köleyle görülüyor.
Meirelles, siyahların çoğunlukta olduğu Bahia eyaletinde düzenlenen partiyle ilgili eleştirilere ertesi gün yanıt verdi, sandalyenin "candomble" adlı dini folklörün bir parçası olan bir sanat eseri, kıyafetlerin de geleneksel Bahai kıyafetleri olduğunu söyledi, "Yine de farklı bir izlenim verdiysem üzgünüm" dedi.
Donata Meirelles Çarşamba günü dergideki görevinden ayrıldığını açıkladı. Vogue'ın Brezilya baskısının özür mesajında da "Vogue Brezilya olarak yaşananlardan derin üzüntü duyuyor, bu tartışmanın hepimiz için öğretici olmasını umuyoruz" denildi.
Dergi ayrıca, ayrımcılığı önlemek için içeriği kontrol edecek, aktivist ve akademisyenlerden oluşacak bir ekip kuracağını açıkladı.
https://www.instagram.com/p/BtqU7SDnPbm/?utm_source=ig_embed
Marie Claire yazarı Ribeiro ise "Neyin ırkçı neyin ırkçı olmadığını söyleyecek bir ekip kurmak yerine siyahları çalıştırmaları yeterli" dedi.
İngiliz Guardian gazetesine göre, 210 milyon nüfuslu Brezilya'da halkın yarısından fazlası kendisini siyah ya da melez olarak tanımlıyor.
Vogue Brezilya'da siyah bir kadın, ilk kez derginin kuruluşundan 36 yıl sonra, 2011'de kapak olmuştu.
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