Volendam - Jong Ajax maçı heyecanı

Hollanda Eerste Divisie maçında Volendam ile Jong Ajax, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 8 puanlı Volendam 17. sırada bulunuyor, Jong Ajax 16 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Volendam, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Jong Ajax, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 187 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Volendam kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.50, Jong Ajax sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Volendam son haftadaki Almere City (Omniworld) müsabasında 2-0 yenildi.

Jong Ajax ise MVV Maastricht karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Volendam, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Jong Ajax, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Jong Ajax, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ