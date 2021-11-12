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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Onat Kurt voleybolculuk kariyerinin ardından voleybolun içinde kalarak uzun yıllar voleybola en üst düzey seviyelerde hizmet etmiş bir isim. 23 yıllık süreçte edindiği bilgi ve birikimini, menajerlik görevinde de en iyi şekilde yansıtacağına ve ekip olarak önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erkek Milli Takımlar Menajerlik görevine getirilen Onat Kurt ise şunları kaydetti:

"Bu göreve beni layık gören başta TVF Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve bana referans olan büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra kendi ülkeme hizmet edeceğim için çok gururlu ve mutluyum. Erkek voleybolunda son dönemde yakalanan çıkışın artarak devam etmesi için teknik ekip ve oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum."

Onat Kurt, 9 yıllık aktif voleybolculuk kariyerinin ardından, 3 yıl Fenerbahçe Spor Kulübü, 2 yıl Dinamo Moskova, 9 yıl Azerbaycan Voleybol Federasyonu, Azerbaycan Kadın Milli Takımı ve Azerrail Kulübü'nde çeşitli görevlerde bulundu.