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Voleybol hakemleri Sevgi Cihangir ve Nimet Akbulut depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Voleybol hakemleri Sevgi Cihangir ve Nimet Akbulut depremde hayatını kaybetti
İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde spor camiasından da birçok kişi yaşamını yitirdi. TVF de yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini duyurdu.

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