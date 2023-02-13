Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde spor camiasından da birçok kişi yaşamını yitirdi. TVF de yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini duyurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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