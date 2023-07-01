Voleybol Milletler Ligi büyük bir çekişmeye sahne oluyor. 16 takımın yarıştığı turnuvada ilk sekizde yer alan takımlar; Dört çeyrek final, iki yarı final, bronz ve altın madalya maçları oynayacak. İlk olarak Antalya’da başlayan daha sonra Çin’de devam eden ve son aşaması Tayland’ta oynanan turnuvanın finali ABD’de yapılacak. İşte 30 Haziran Cuma günü itibariyle ilk sekiz sırada yer alan takımlar…