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Voleybol Milletler Ligi puan durumu! 2023 FIVB Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde 3. etabın son hafta maçları bugün oynanıyor. Hırvatistan ile karşılaşan ve rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İşte, millilerimizin puan tablosundaki durumu...

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    2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)

    1- Polonya - 26
    2- ABD - 24 
    3- TÜRKİYE - 26
    4- Brezilya - 21
    5- Almanya - 20
  • Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var ve gruptan çıktı mı? 2023 FIVB Filenin Sultanları puan tablosu son durum

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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