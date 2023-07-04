Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol maçları ne zaman başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi büyük bir heyecana sahne oluyor. Filenin Sultanları turnuvayı 3. sırada tamamlayarak final biletini kapan 8 takımdan biri oldu. Voleybolu yakından takip eden sporseverler ise voleybol maçlarının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, voleybol maçları ne zaman başlayacak?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Voleybol maçları ne zaman başlayacak? Bugün voleybol maçı yok mu?

    Voleybol Milletler Ligi’nde final etabı başlıyor. Filenin Sultanları, 2023 Kadınlar Milletler Ligi’nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Milletler Ligi’nde beşinci final, Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde düzenlenecek. İşte, Voleybol Milletler Ligi’nin devam edeceği tarih...
  • Voleybol maçları ne zaman başlayacak? Bugün voleybol maçı yok mu?

    VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri ise, 12 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
  • Voleybol maçları ne zaman başlayacak? Bugün voleybol maçı yok mu?

    FİLENİN SULTANLARI İTALYA KARŞISINDA!

    Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek finalinde turnuvayı 21 puanla altıncı sırada tamamlayan İtalya ile karşılaşacak.
  • Voleybol maçları ne zaman başlayacak? Bugün voleybol maçı yok mu?

    VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

    Türkiye – İtalya

    Brezilya – Çin
  • Voleybol maçları ne zaman başlayacak? Bugün voleybol maçı yok mu?

    ABD – Japonya

    Polonya – Almanya
  • Voleybol maçları ne zaman başlayacak? Bugün voleybol maçı yok mu?

    Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.