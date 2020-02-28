Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) alınan bilgiye göre, 28 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak AXA Sigorta Efeler, Vestel Venus Sultanlar, TVF Kadınlar ve Erkekler 1. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını ve Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımların "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkağını duyurmuştu.