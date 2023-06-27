Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! Hollanda Tayland maçı ne zaman?

Voleybolseverler ekran başına, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde üçüncü hafta maçları başladı. 8 puanla on iki ve on üçüncü sırayı paylaşan Hollanda ve Tayland kozlarını paylaşacak. İşte, Tayland Hollanda voleybol maçının başlama saati, yayıncı kanalı…