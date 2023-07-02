A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 12. maçında bu kez güçlü Balkan ekibi Hırvatistan'ı adeta silindir gibi geçti ve çeyrek final biletini kaptı. Üst üste üç maç kazanarak çıkışa geçen millilerimiz, 12 maçta 9 galibiyet 3 yenilgi elde etti. İşte, Türkiye'nin puan durumu...