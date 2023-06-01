Voleybol Milletler Ligi (FIVB) son şampiyonu İtalya dün Tayland ile karşılaştı. Heyecanlı karşılaşma 142 dakika sürdü ve kazanan taraf 3-2 skorla İtalya oldu. İtalya’nın sıradaki rakibi ise Kanada’yı 3-2 ile geçen Polonya. İşte, İtalya Polonya maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve takım kadroları…