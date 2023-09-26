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        Haberler Spor Voleybol Voleybol Sultanlar Ligi, 14 Ekim'de başlayacak - Voleybol Haberleri

        Voleybol Sultanlar Ligi, 14 Ekim'de başlayacak

        Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:12
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        Voleybol Sultanlar Ligi, 14 Ekim'de başlayacak
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        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı belli oldu.

        Ligde ilk haftanın programı şöyle:

        14 Ekim Cumartesi:

        14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (ASKİ Atatürk)

        13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)

        17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)

        15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

        18.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

        14.00 VakıfBank-Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

        15 Ekim Pazar:

        15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

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