Voleybol takımından duyarlı davranış

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 34 asker şehit olurken bu olay Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bu sebepten dolayı Bozüyük Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Bozüyük Belediyesi Eğitim- Bilecik Gençlik Spor Kulübü karşılaşması öncesi iki takım oyuncuları ellerinde "Başımız sağ olsun" yazılı pankartla maça çıktı. Müsabakayı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol takımı 25-9, 25-21 ve 25-16 skorlarla 3-0 kazandı.

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