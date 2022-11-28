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Voleybolda 6 Türk takımı Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 6 Türk takımı mücadele edecek

Voleybolda 6 Türk takımı Avrupa kupalarında sahaya çıkacak
AA

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Halkbank ve Ziraat Bankkart, gruplarında üçüncü maçlarını oynayacak.

Halkbank, B Grubu'nda 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bulgaristan'ın Hebar Pazardzhik takımına konuk olacak.

Ziraat Bankkart ise E Grubu'nda aynı gün deplasmanda Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımıyla karşılaşacak.

Halkbank ve Ziraat Bankkart'ın karşılaşmaları, TSİ 20.00'de başlayacak.

CEV KUPASI'NDA SON 16 TURU MÜCADELESİ

Erkekler CEV Kupası'nda Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Chenois Geneve takımını konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü, TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley Piacenza takımıyla karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor ise son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü, 19.00'da TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda İtalya'nın Valsa Group Modena takımını ağırlayacak.

PTT, BELÇİKA'YA AVANTAJLI GİDİYOR

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda PTT, eleme turu ikinci maçında 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda TSİ 22.00'de Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımına konuk olacak.

Ankara'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan PTT için ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.

PTT'nin rakibine 3-0 veya 3-1 mağlup olması halinde ise turu geçecek takım, altın set sonunda belli olacak.

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