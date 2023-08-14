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        Haberler Voleybol Voleybolda fikstür çekimi yapıldı - Voleybol Haberleri

        Voleybolda fikstür çekimi yapıldı

        Voleybolda Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:33
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        Filede fikstür çekildi
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        Voleybolda Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belirlendi.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.

        Kadınlarda 14 Ekim Cumartesi, erkeklerde 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        Sultanlar Ligi

        Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop

        Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor

        Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin

        Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit

        Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş

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        PTT-Kuzeyboru

        VakıfBank-Karayolları

        AXA Sigorta Efeler Ligi

        Halkbank-Ziraat Bankkart

        Fenerbahçe-Spor Toto

        Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta

        Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD

        Cizre Belediyespor-Alanya Belediyespor

        Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor

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