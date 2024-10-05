Voleybolda yeni sezon heyecanı başlıyor!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Sekiz şehirden 13 takımın mücadele edeceği ligde Ankara ile İstanbul'un üç, İzmir'in iki, Antalya, Bitlis, Bursa, Ordu ve Şırnak'ın da birer takımı bulunuyor.

Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor ise ligden çekildi.

Ligde Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana, Spor Toto, TÜRŞAD, Cizre Belediyespor, Altekma, Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlikspor, Akkuş Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve On Hotels Alanya Belediyespor mücadele edecek.