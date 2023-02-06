TVF'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler ayrıca uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Erteleme, Türkiye’deki Avrupa maçları için geçerlidir; yurt dışında oynanacakları kapsamamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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