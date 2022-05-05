Voleybolda Ziraat Bankkart şampiyon!

Sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.

Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 2. ZAFER

Ziraat Bankkart bu zaferle birlikte toplamda ve üst üste 2'nci şampiyonluğunu elde etti.

KAVAZ'IN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapılarında çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan ve yaklaşık 2 ay önce göreve getirilen Mustafa Kavaz ise başantrenörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu 39 yaşında elde etti.

KUPAYI ALDILAR

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart kupasını aldı.

Play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Satış Müdürü Ebru Çağlar verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'lı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'a şiltini ise TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu verdi.

EN DEĞERLİ OYUNCU ARSLAN EKŞİ

Maçın ardından final etabının en değerli oyuncular da belli oldu.

Buna göre, Paidar Demir Özel Ödülü'nü Halkbank'tan Efe Bayram alırken, en iyi libero Halkbank'tan Volkan Döne, en iyi pasör Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, en iyi orta oyuncu Ziraat Bankkart'tan Bedirhan Bülbül, en iyi smaçör Ziraat Bankkart'tan Martin Atanasov ve en iyi pasör çaprazı Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat seçildi.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi'ye ödülünü ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste 2. kez kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı sporcularını, teknik heyetini ve yönetimini kutluyorum. Play-off final serisinde mücadele eden Halkbank'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

Salon: Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 23-25, 22-25, 19-25

Süre: 92 dakika (32, 32, 28)