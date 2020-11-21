Volkan Babacan 119 gün sonra sahada

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Milli takım arası dönüşü yaşadığı rahatsızlık sonucu Mert Günok’un yokluğunda turuncu-lacivertlilerde kaleyi Volkan Babacan koruyor. Bu sezon ilk kez sahada olan Babacan, son olarak geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Başakşehir’in deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup olduğu maçta görev almıştı.
32 yaşındaki, tam 119 gün sonra tekrar turuncu-lacivertli formayı giydi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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