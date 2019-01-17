Fenerbahçe’de daha önce kadro dışı bırakılan ve Süper Lig’in devre arasında özür dileyerek tekrardan takıma katılan Volkan Demirel affedilmesinin ardından ilk kez bir resmi maçta sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Harun Tekin ve Erten Ersu’nun yokluğunda formayı kapan tecrübeli file bekçisi son olarak Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe karşısında oynanan müsabakada oynamıştı.. Demirel, Ümraniyespor maçı ile 146 gün sonra sarı-lacivertli formayı bir resmi müsabakada giymiş oldu.