Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol atan sarı-lacivertliler ayrıca 6 hafta sonra galip geldi. Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Tecrübeli kalecinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Camia adına çok önemli bir maçtı. 3 puandan başka bir şey düşünmediğimiz, kötü bir sonuçta nelerin başlayacağını bildiğimiz bir maçtı ama şükür ki güzel bir oyunla kazandık. Eksiklerimizi de en kısa zamanda düzelteceğiz. Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğiz"

"Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin durumu, konumu ne olursa olsun biz bu arma için hep beraber mücadele edeceğiz. Bugün de çok güzel bir atmosfer vardı, özlemişim taraftarımızla birlikte savaşmayı"

"Takım olarak gol yiyoruz veya atıyoruz, mevki mevki ayırmamak lazım. Hocamızla birlikte iyi de bir kamp dönemi geçirdik ve en kısa zamanda beklenen Fenerbahçe'yi izleteceğiz"