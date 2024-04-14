Volkan Demirel: Ben bu mağlubiyeti kabul etmiyorum

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile evinde karşılaştığı maçta 3-0 mağlup olan Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyeti kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAĞIZ"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, öncelikle 3-0 gibi net bir skor aldıkları için İstanbulspor'u tebrik etmek gerektiğini söyledi. Rakibin oyun olarak da çok iyi oynadığını kaydeden Demirel, "Biz ise kendi adıma şunu söyleyebilirim; ben bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. İstanbulspor'un durumundan ötürü, bizim bizim durumumuzdan ötürü. Çünkü biz bugün kazansak belki rahat bir nefes alacağız. Ama bunu almamız için o mücadeleyi, o oyunu gösterdik mi, gösteremedik. Bir hafta önce bakıyorsunuz Galatasaray maçı, bu hafta bakıyorsunuz bu maç. İki maç arasındaki performans aralığı çok farklı. O yüzden ben kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu.