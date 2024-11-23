Volkan Demirel: Bugün 14'e 10 oynadık

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçtaki hakem yönetimine tepki gösteren Demirel, "Takım arkadaşlarımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem 11 kişi hem 10 kişi... 11 kişi kalsaydık maç böyle bitmezdi. Bundan eminim. 10 kişi kalmamıza rağmen yine bir 45-60 arası biraz düşüş yaşadık. O da normal. Değişikliklerle oyuna ortak olduk. Geçişlerden pozisyonlar bulduk, bir topumuz direkten döndük. Ben bugünkü oyundan, ligin lideri olan Galatasaray'a karşı böyle mücadeleden mutluyum. Aslında konuşacak çok şey var. Anlatacağım şeyler var ama maç içinde bazı şeyler aklımıza geliyor. Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Akışına bırakılsa, VAR'dan bakılsa..." dedi.