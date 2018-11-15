Fenerbahçe’de bu sezon sözleşmesi yenilenen ve daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erwin Koeman ile tartışan Volkan Demirel bu davranışı sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı.

Demirel kadro dışı kalmasının ardından çalışmalarına Fenerbahçe’nin Dereağzı’nda bulunan tesislerinde devam ediyor. 37 yaşındaki kaleci kaleci antrenörleriyle beraber çalışmalarını gerçekleştirirken, antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ