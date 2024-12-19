Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Volkan Demirel: Devreye seri galibiyetlerle girmek istiyoruz - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Volkan Demirel: Devreye seri galibiyetlerle girmek istiyoruz

        Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek, 3 puanı hatırlayan Bodrum FK'de moraller yerine geldi. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Volkan Demirel, "Artık Trabzonspor maçına odaklanacağız. Devreye seri galibiyetlerle girmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Devreye seri galibiyetlerle girmek istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maç sonra galip gelen Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

        2'nci Lig temsilcisi Kastamonuspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar maçı 6-1 kazanarak gol şov yaptı.

        Puşçaş'ın 3, Brazao'nun 2 ve Gökdeniz'in golleriyle kazanan yeşil-beyazlılar Trabzonspor deplasmanı öncesi de moral buldu.

        Bodrum FK’nın teknik patronu Volkan Demirel ise Kastamonu'da sevgi seliyle karşılaştı. Demirel'i yakından görmek isteyen Kastamonuspor taraftarları, Gazi Stadı’nın çıkışında yoğun bir kalabalık oluşturdu.

        Taraftarlar, Volkan Demirel’e olan sevgilerini göstermek için stadyum çıkışında bir araya gelirken, bu durum kısa süreli izdihama yol açtı.

        Stadın çıkışında toplanan kalabalık, Volkan Demirel’e yoğun sevgi gösterilerinde bulundu, araya çevik kuvvet girmek zorunda kaldı. Gösterilen ilgiden çok memnun kalan Demirel, "Çok güzel bir maç oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Artık Trabzonspor maçına odaklanacağız. Devreye seri galibiyetlerle girmek istiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü