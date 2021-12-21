Volkan Demirel: Doğru zamanda doğru yerdeyim

İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayıran Karagümrük’te Volkan Demirel göreve gelirken, genç çalıştırıcı ligdeki ilk maçında Göztepe karşısında sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Volkan Demirel için basın toplantısı düzenledi. 2,5 yıllık anlaşmanın açıklandığı basın toplantısında Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma ve Sportif Direktör Murat Akın, Volkan Demirel’e eşlik etti.

SERKAN HURMA: VOLKAN HOCA FARK OLUŞTURABİLECEK BİR PROFİLDE

Volkan Demirel’in 2,5 yıllık anlaşmaya imza attığını söyleyen Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma, “Teknik Sorumlu pozisyonunda görev alacak. Uzun yıllar Türk futboluna üst düzeyde hizmet etmiş bir spor insanı. Şimdi sahanın bu tarafında hizmetlerine devam edecek. Kendisiyle yaptığımız görüşmede bu pozisyon için ne kadar arzulu olduğunu, hayallerini ve hedeflerini öğrendik. Çalışma biçiminin kulüp vizyonumuzla örtüştüğünü görünce çalışma kararı aldık. Kendisine, kulübümüze ve Türk futboluna hayırlı olsun. Geçmişimize baktığımızda her zaman spor insanı yetiştirmek isteyen bir vizyon ortaya koyduk. Genç hocalara yönelmemizle ilgili olarak, biz bir işi yaparken ya en iyisiyle birlikte olmak istiyoruz ya da en iyisi olabilecek isimlerle birlikte olmak istiyoruz. Volkan hoca da fark oluşturabilecek bir profilde. Bilgimizi, tecrübemizi çok çalışarak kendisine aktaracağız” açıklamasını yaptı.

“TESİS VE STAT KONUSUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

İlk kez bir teknik adam için basın toplantısı gerçekleştirildiğini ifade eden Serkan Hurma, “Şu ana kadar bu tarz toplantıları yapamamamız, kendi fiziki koşullarımızla ilgiliydi. Bazı etkinlikleri yapmayı, daha fazla etkileşimde olmayı biz de istiyoruz. Kendi yerimiz olmadığı için bu tarz etkinlikler bizim için de çok uygun olmuyor. Biz de gelişiyoruz. Volkan Demirel gibi önemli bir spor insanının katılmasıyla birlikte gelişim göstereceğiz. İnşallah kendi tesisimiz ve stadımız olduğunda da özellikle sosyal medyada daha farklı yapılanmamız olacak. Daha yakın olacağız artık” dedi.

Tesis ve stat konusunda Başkan Süleyman Hurma’nın yoğun şekilde çalıştığına da dikkat çeken Serkan Hurma, “Başkanımızın bütün gündemi bu diyebilirim. Bakanlıklarla ve ilgili kişilerle temas halindeyiz. Bize gelen bilgiye göre kısa süre içinde, tesisimizin nerede ve nasıl olacağıyla ilgili somut bir adım atacağız. Aynı şekilde statla ilgili de projeler var ama biraz zaman alıyor. Herkes gibi biz de bekliyoruz. Herkese yapıldığı gibi bize de en kısa sürede yapılacaktır” diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL: DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDEYİM

Serkan Hurma ve Süleyman Hurma’yı uzun süredir tanıdığını ifade ederek sözlerine başlayan Volkan Demirel, “Küçük ama çok güzel, birbirini anlayan bir ekibe geldiğim için başkanıma, Serkan kardeşime ve Murat kardeşime teşekkür ediyorum. 2,5 yıllık bir kontrat. Hedeflerimiz büyük. Karagümrük’ü başkanın istediği noktaya getirebilmek için bir söz verdim. Burada olduğum için çok mutluyum. Önemli bir takıma geldim. Türkiye Ligi’ni çok iyi tanıyorum, çok iyi araştırıyorum. Karagümrük ile de bir alakam vardı ama içeri girdikten sonra bildiklerimin daha fazla olduğunu gördüm. İlk konuşmamızdan son ana kadar geçen süre 5 gündür. Güzel bir ilişkiyle yolculuğa imza attık. Bu yolculuk da en güzel şekilde bitecek. Bunun için de söz veriyorum” dedi.

"YURT DIŞI HEDEFİM VAR"

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Karagümrük’le anlaşma yapmasının zamanının doğru olup olmadığı konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Demirel, “Ben her zaman, zamanın ve yerin doğru olmasından yanayım. Şu anda doğru zaman ve doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Hedeflerim var. Sadece Türkiye değil, yurt dışı hedefim var. Şu anda doğru yerde ve doğru zamanda Karagümrük’le yola başladım. Yarın benim için çok duygulu bir maç olacak. İlk anlaştığımız andan itibaren ekibimle birlikte çalışmaya başladık ve Göztepe karşısında bunun meyvesini aldık. Futbolculardan da çok iyi dönüşler aldım. Yarın çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“FARIOLI HİKAYESİ OLAN BİR TAKIM BIRAKMIŞ”

Hedeflerin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyleyen Volkan Demirel, “Başkanım ve Serkan kardeşime bir söz verdim. Bu kadronun içine girdikten sonra çok heyecanlandım. Buradan Farioli’ye de teşekkür etmek gerekiyor. Hikayesi olan bir takım bırakmış. Giriş ve gelişmesi olan, ama sonuçlandırılamayan bir hikaye vardı. Ben de elimden geleni yaparak hikayeyi sonlandıracağım. Egemen Korkmaz’ın şu anda bulunduğu ortamdan ayrılması çok zor. Bunu kendisinden isteyemem. Yoksa Egemen benim çok sevdiğim bir kardeşim. Şu anda birçok kulübü analiz ediyoruz, birçok kulübü biliyoruz. En iyi şekilde faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Ben eğer bir yola ekiple çıkıyorsam, bu ekip benim teknik direktörlük kariyerim boyunca yanımda olsun isterim. Böyle bir ekip kurmak istiyorum. Tabii ki ekibe girenler olacaktır ama çıkanlar olmayacaktır. Çok ekip gördüm, çok çalışma ortamı gördüm, çok ayrışmalar gördüm. Bu yüzden ekip olayı çok önemli benim için” dedi.

Takımın başında 2 antrenman yaptıktan sonra Göztepe maçına çıktıklarını söyleyen Volkan Demirel, “İmzaladıktan sonra bir akşam idmanı bir de kamp öncesi idman yaptık. Çok heyecanlıydım. Ama bu heyecan tabii ki tatlı bir heyecan. Herhangi bir ümitsizlik ya da korku yok. Bir kıza aşık olup hep onu düşünürsünüz ya, onun gibi bir heyecan vardı. Bu heyecanı takıma hissettirmeye çalıştım. Ben 2 günde takıma taktik ve teknik bir şey veremem. Sadece duygumu vermeye çalıştım. Caner’in de Türk futboluna kattıkları ortada. Tabii ki eleştirildiği dönemler vardı ama şu anda daha olgun durumda. Göztepe karşısında Caner gol atarak ‘Volkancım hoş geldin’ dedi ve bu durum beni çok mutlu etti. Başka oyuncu da atsa mutlu olurdum tabii ki ama Caner atınca durum değişti” diyerek sözlerine devam etti.

“ÇOK FAZLA TRANSFERE İHTİYAÇ YOK”

Yarın Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Volkan Demirel, devre arasında transfer konusunda ise bazı düşüncelerinin olduğunu söyledi. Şu anda transfere eğilmediklerini de vurgulayan Demirel, “Takımda çok eksik bir bölgemiz de yok. Transfer yapmak için adam almak istemiyoruz. Yeterli bir kadro var, genç oyuncular var. 2-3 günde de olsa kendilerini bana gösterebilen genç arkadaşlar var. Süre de bulacaklar. Adnan kardeşimiz daha önce de oynamıştı. Bu tarz kardeşlerimizi kazandırmak gerekiyor. Takımda ilk söylediğimi hemen anlayan, bir opsiyonu ilk seferde anlayabilen mükemmel bir takım kurulmuş. Bana sadece konuşmak kaldı. Göztepe gibi bir deplasmanda çok iyi futbol oynadık. Sadece 1 kontra pozisyonu verdik, bunun dışında net pozisyonlar yakaladık” şeklinde konuştu.

Yönetimin kendisine çok güvendiğini de söyleyen Demirel, “Ben bir ailenin nasıl birbirine sarıldığını biliyorsam, burada da öyle bir ortam olduğu için çok değerli bir kulüp burası. Fikirlerimiz olacak, tartışacaklarımız olacak ama hiçbir zaman aile ilişkisi bozulmayacak. Doğru bir yerde ve doğru bir zamanda buradayım” diye konuştu.

“KARAGÜMRRÜK TARAFTARININ ETKİSİNİ BİLİYORUM”

Artvinli bir baba ve Rizeli bir annenin çocuğu olarak Fatih Samatya’da doğduğunu, annesinin de Karagümrük Lisesi’nde okuduğunu söyleyen Volkan Demirel, “Az çok Karagümrük’ü biliyorum. Az ama öz bir taraftar kitlesine sahip. İnşallah yakın zamanda hem tesis hem stadımız olacak. Karagümrüklülerin olduğu bir statta, 30-40 bin kişiden daha ateşli bir taraftar desteği olacaktır. Bunu yakından biliyorum” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birçok teknik adamla çalıştığını da dile getiren Volkan Demirel, “Hepsinden bir şey öğrendim. Futbolculuk hayatımda çok yazardım. Şimdi daha da fazla yazıyorum. Benim teknik direktörlük anlayışım çok daha farklı. Ben duygularıyla yaşayan bir adamım. Duygunun olduğu yerde başarı muhakkak olacaktır. Benim ilk hedefim bunu yaşamak. Mesela Zico’yla çalıştım. Kendisini babam gibi görürdüm çünkü o elektriği bana verirdi. Biz Zico’yla taktik teknik çok çalışmadık. Ama bize öyle bir şefkat verdi ki, sahaya çıkınca elimizden gelenin en iyisini veriyorduk. Neticede en başarılı dönemi de onunla yaşadık. Taktik, teknik, analiz tabii ki olacak ama bununla bir yere kadar gidiliyor. Son dönemde artık futbolun içinde eski karakterlerin olmadığını görüyoruz. Yaşadığım duyguları oyunculara aktarmaya çalışıp o şekilde bir profil çıkarmaya çalışıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamaların ardından fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.