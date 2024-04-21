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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Volkan Demirel: Düşme hattının içinde olmamız üzüyor - Futbol Haberleri

        Volkan Demirel: Düşme hattının içinde olmamız üzüyor

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Düşme hattının içinde olmamız bizi üzüyor. 15 puanlık bir durum var. Hatay'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:53 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:53
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        "Düşme hattının içinde olmamız üzüyor"
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        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "DÜŞME HATTINDA OLMAMIZ BİZİ ÜZÜYOR"

        Maç sonu açıklamalar yapan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum, skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele ettiler. İlk yarı daha oyuna hakim olan bizdik. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyon var. Değerlendirebilsek maç 2-0 olacaktı. Antalyaspor zor bir deplasmandır. Oyunun gelinde iyi oynadık. Yakaladığımız pozisyonlar bazen yetmiyor. Şansınızın da yanınızda olması gerekiyor. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Düşme hattının içinde olmamız bizi üzüyor. 15 puanlık bir durum var. Hatay'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

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