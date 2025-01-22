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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Volkan Demirel: Eyüpspor maçında ihtiyacımız olan puanı alacağız - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Volkan Demirel: Eyüpspor maçında ihtiyacımız olan puanı alacağız

        Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Eyüpspor maçında ihtiyaçları olan puanı alacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:49 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:49
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        "Eyüpspor maçında ihtiyacımız olan puanı alacağız"
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum Futbol Kulübü pazar günü saat 16.00'da sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, güzel ve keyifli bir maç olacağını belirterek, "Arda hoca, milli takımdan arkadaş olduğumuz bir kardeşimiz. Bizim daha çok ihtiyacımız var, inşallah ihtiyacımız olan puanı alacağız" dedi.

        BOLU'DAKİ OTEL YANGINI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Bolu’daki otelde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin üzüntülerini dile getiren Demirel, "Ailelere başsağlığı diliyorum, ani ölümler insanın içini çok acıtıyor. Böyle acı olayların yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Gaziantep deplasmanından alınan 1 puanı değerlendiren Volkan Demirel, "Pozisyon üretiyoruz ama sonuçlandırmada etkili olamıyoruz. Şu an 4-5 puan daha yukarıda olabilirdik. Devre arası transferleri kolay değil. Bize sunulanlara değil, istediğimiz oyunculara yöneliyoruz. Yarın bir oyuncunun daha geleceğini düşünüyorum, toplamda 3-4 oyuncu hedefimiz var. Gelecek arkadaşlarla takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" dedi.

        JONATHAN OKİTA: TAKIMIMA YARDIMCI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

        Takıma yeni katılan Jonathan Okita, burada olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Arkadaşlarım beni çok güzel karşıladı. Takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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