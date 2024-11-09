Volkan Demirel: Her şey bir anda değişmiyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıda baskılı bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Bir de gol bulduk ama girdiğimiz 2-3 net pozisyonu sonlandıramadık. Takımımın bana verdiği karşılıktan memnunum." dedi.

Demirel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında izleyenler için güzel bir maç olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Bodrumspor'un iyi oynadığını ifade eden Demirel, ilk yarının ikinci periyodunda konsantrasyon düşüklüğü yaşadıklarını ve bu nedenle 3 gol yediklerini dile getirdi.