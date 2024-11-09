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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Volkan Demirel: Her şey bir anda değişmiyor - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Volkan Demirel: Her şey bir anda değişmiyor

        Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:43
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        "Her şey bir anda değişmiyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıda baskılı bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Bir de gol bulduk ama girdiğimiz 2-3 net pozisyonu sonlandıramadık. Takımımın bana verdiği karşılıktan memnunum." dedi.

        Demirel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında izleyenler için güzel bir maç olduğunu söyledi.

        Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Bodrumspor'un iyi oynadığını ifade eden Demirel, ilk yarının ikinci periyodunda konsantrasyon düşüklüğü yaşadıklarını ve bu nedenle 3 gol yediklerini dile getirdi.

        Yedikleri gollerin top kayıpları sonucu geldiğine dikkati çeken Demirel, "İkinci yarı baskılı oyunla üstünlük sağladık. Bir de gol bulduk ama girdiğimiz 2-3 net pozisyonunu sonlandıramadık. Takımımın bana verdiği karşılıktan memnunum. İstediğimizi yapmaya çalışan bir takım var. Oturmuş bir sistem var, her şey bir anda değişmiyor. Üstüne koymaya çalıştığımız planlar var." dedi.

        Demirel, iyi puanlar alarak sıralamada üstlere çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.

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