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- Volkan Demirel bu yıl da ŞL’de yer alamayacak. Bizim Kadıköy fobimiz gibi Fenerbahçe’nin de ŞL fobisi oldu. Tam 10 yıldır ŞL’ye katılamıyorlar. Böyle devam ederse 2-3 yıl daha kapısının önünden geçemezler.