Volkan Demirel: Konuşup bir yol belirleyeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesi verdiği röportajda, 'Beşiktaş'ın konumu, durumu ne olursa olsun kendilerini ilgilendirmediğini' söylediğini hatırlatarak, "Bu ne demek? Bu puan durumundaki yeri, hoca değişiklikleri, bunların hiçbirinin önemli olmadığını, Beşiktaş'ın saygı duyulacak bir takım olduğunu söyledim. Çünkü 4 büyük takımdan bir tanesi. O yüzden bu tarz takımların sahada ne yapacakları, ne gibi tepki verecekleri belli olmaz. Biz bugün kendi adımıza konsantrasyon eksikliği, belki önümüzdeki tatilin vermiş olacağı konsantrasyonu eksikliği veya hep söylüyorum; bu takımı ben kurdum, ben planladım, ben getirdim herkesi, gideceklere ben karar verdim. Ya da benim iyi anlatamamam, hepsinin toplamında bir mağlubiyet söz konusu oldu. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise düşünecek, konuşacak, yorumlayacak önümüzde yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup bir yol belirleyeceğiz" diye konuştu.