Volkan Demirel: Şansa bir puan aldık Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Alanyaspor'un kazanması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Şansa bir puan aldık." dedi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi adlarına maçta fazla değerlendirilecek bir durumun olmadığını söyledi.

Alanyaspor'u mücadelesinden dolayı tebrik eden Demirel, "Alanyaspor'un kazanması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Şansa bir puan aldık. Biz ise bugünkü aldığımız bir puan için mutlu olabiliriz ama dediğim gibi şanslı bir puan aldık." diye konuştu.

Demirel, oyunda Alanyaspor'un üstünlüğünün olduğunu ifade ederek, Alanyaspor'a göre ikili mücadelelerde daha az başarılı olduklarını belirtti.

Bir gazetecinin karşılaşmada çok fazla kartın çıkmasını nasıl değerlendirdiğine yönelik soru üzerine Demirel, "Sarı kart futbolda var. Son dakikalarda oyun biraz gerildi. Maçın son dakikaları gergin olduğu için de çok fazla sarı kart çıkması normal. Ayrıca son dakikalarda gelen pozisyonlardan dolayı oyunu oynayan ancak golü bulamayan Alanyaspor itirazlarını normal buluyorum. Aynı şeyi ben de yaşasam ben de aynı tepkiyi verebilirdim." ifadelerini kullandı.

Demirel, bugünkü oyun nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaşadığını dile getirerek, "Bu takımı biz kurduk. Kafamdaki oyun planı bu değildi. Oyuncularıma da söyledim. Böyle hayal etmedim, düşünmedim, planlamadım, diye. Ama dediğim gibi bugün bir puan aldığımız için şanslıyız." değerlendirmesinde bulundu.