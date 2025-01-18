Volkan Demirel: Skora ihtiyacımız var

Sipay Bodrum FK Teknik Direktör Volkan Demirel, 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"SKORA İHTİYACIMIZ VAR"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, üretmekte ve atak geliştirmede zorluk çektiklerini dile getirdi.

Maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Demirel, "Bugün evet savunma olarak belki iyi durum göstergesi oldu, gol yemedik deplasmanda. Antep deplasmanında bir puan almak evet baktığınızda bir tarafa koyulabilir bir durum ama benim skor yapmaya ihtiyacım var. Bu geçmiş maçlarda da karşımıza çıktı. Transfer döneminde alacağımız oyuncularla kaliteyi biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Elimizdekilerle oyunu bir yere kadar çekmeye çalışıyoruz defansif anlamında ama hücumsal anlamda biraz daha beceri ve yetenek istiyor ne yazık ki." diye konuştu.

Demirel, takıma yapacakları 4-5 transfer ile ligin yukarılarına çıkmak istediklerini belirterek, "Birkaç tane daha bireysel yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum." dedi.