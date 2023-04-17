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Volkan Demirel’in karısına ‘Git Kuran-ı Kerim oku' mesajı! Zeynep Sever o mesajı atan takipçisine ateş püskürdü!

Fenerbahçe’nin eski file bekçisi ve şimdilerde Hatayspor’da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, kendisine gelen mesajı sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü isim 'Git Kuran-ı Kerim oku' yazan takipçisine sert çıktı!

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  • Volkan Demirel’in karısına ‘Git Kuran-ı Kerim oku' mesajı! Zeynep Sever o mesajı atan takipçisine ateş püskürdü! - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 11 ilde can kayıpları, bina yıkımlarına sebebiyet veren depremler sırasında Hatay'da olan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. 
  • Volkan Demirel’in karısına ‘Git Kuran-ı Kerim oku' mesajı! Zeynep Sever o mesajı atan takipçisine ateş püskürdü! - Magazin haberleri

    Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Zeynep Sever, kitap okuduğu sırada çektiği bir fotoğrafını hikayesinde yayınladı. Bunun üzerine bir takipçisinden kendisine, “Onu okuyacağına git Kuran-ı Kerim oku. Ne bu saçmalık” mesajı geldi.
  • Volkan Demirel’in karısına ‘Git Kuran-ı Kerim oku' mesajı! Zeynep Sever o mesajı atan takipçisine ateş püskürdü! - Magazin haberleri

    Instagram hesabında 531 bin takipçisi olan Fenerbahçe'nin eski file bekçisi ve şimdilerde Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kendisine gelen bu mesajı yayınlayarak, sert bir cevap verdi.
  • Volkan Demirel’in karısına ‘Git Kuran-ı Kerim oku' mesajı! Zeynep Sever o mesajı atan takipçisine ateş püskürdü! - Magazin haberleri

    Sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ve bir dönem Seksenler dizisinde boy gösteren Zeynep Sever Demirel, kendisine gelen bu mesaj karşısında, "Bu arkadaş gibiler ezberlenmiş 2-3 Arapça dua dışında islamiyeti zerre bilmediğine de adımın Zeynep olduğu kadar eminim" dedi.
  • Volkan Demirel’in karısına ‘Git Kuran-ı Kerim oku' mesajı! Zeynep Sever o mesajı atan takipçisine ateş püskürdü! - Magazin haberleri

    Zeynep Sever Demirel, gelen mesaja verdiği tam yanıt şu şekilde: "Valla ben üç defa okudum, sadece Kuran-ı Kerimi de değil, semavi din kitaplarının hepsini. Bu arkadaş ve bunun gibilerin, ezberlenmiş iki-üç Arapça dua dışında İslamiyeti zerre bilmediğine de adımın Zeynep olduğu kadar eminim. Ha bu benim eleştirdiğim bir şey mi? Hayır, isteyen istediği şekilde yaşar dünyada milyon çeşit bitki var. Ama iş ona buna laf atmaya geldi mi orada dur! Asıl saçmalık budur. Ve maalesef sizin gibilerin sayısı çok fazla."
  • Volkan Demirel’in karısına ‘Git Kuran-ı Kerim oku' mesajı! Zeynep Sever o mesajı atan takipçisine ateş püskürdü! - Magazin haberleri

    İşte Zeynep Sever Demirel'e gelen mesaj...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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