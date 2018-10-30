Çerkezköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle, dün gece fener alayı düzenlendi, Volkan Konak konser verdi.

DHA'nın haberine göre, yoğun ilginin olduğu konserde, sevilen eserlerle hayranlarını coşturan Volkan Konak, Türkiye'nin güzelliklerinden, yedi bölgesi ve yedi iklimiyle içinde yasayan herkesin yurdu olduğunu anlattı. Konak, "Biz Türkiye'nin içindekileri de sevdik, insanıyla, otuyla, akarsuyuyla, kayan yıldızlarıyla. Ama şunu da söyleyeyim, bestelerimi beğenmezseniz size ahbaplık edebilirim. Tuttuğum takımdan hoşlanmayabilirsiniz, sizle ahbaplık edebilirim, bir masada yemek yiyebilirim. Sevdiğim ya da çıktığım bir kadından hoşlanmayabilirsiniz, sizle ahbaplık kurabilirim. Ama, Mustafa Kemal'i sevmeyen bir adamla ahbaplık edemem, onun dostu olamam. Çünkü, Mustafa Kemal uygarlıktır, çağdaşlıktır, vefadır, kadına kıymet bilendir. Mustafa Kemal Atatürk, bir gün söylediklerim bilimle çelişir ise bilimi tercih edin demiştir. Biz onların peşindeyiz. Herkes bunları anlayacak diye kural yok" dedi.

Volkan Konak'ın bu sözleri, izleyiciler tarafından yoğun alkış topladı.

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