Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Volkan Konak, "Bahar’a girdik artık. Memleketimize ve Kıbrıs’ımıza bahar havası vereceğiz. İnsanlarımıza yine moral, umut, neşe ve güzellikler sunacağız. Her şey yolunda. Sahneye çok konsantrasyonla çıkıyoruz. Sahne performansımızın sevilmesinin sebebi bu. İşimi çok ciddiye alıyorum, müzik çok ciddi bir iş. Üst düzey bir konsantrasyon var ve buradan herkes mutlu ayrılmalı. Kimsenin üstüne basmadan, kimseyi kırıp dökmeden, faul yapmadan, yalpalamadan, zikzak yapmadan herkesi böyle bir potada eriterek yolculuk yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Müzik kanallarının azalması ile ilgili olarak Konak, "Üretmeye devam edeceğiz. Nisan 15’de yeni albümümüzü çıkarıyoruz. Yine konserde insanlarımıza güzel şarkılar söylemeye devam edeceğiz. TV'lerde bir eksiklik var. Müzik programları da eksik. Eskiden bizim yaptığımız Kuzeyin oğlu, İbo Show gibi..." dedi.

"HAZIRLIKLAR BİTTİ"

Yeni albümü ile ilgili sorularını yanıtlayan Konak, "Hazırlıklar bitti, albüm kapak fotoğrafları çekildi. Ben nisanın birinci haftası klip çekeceğim. Şirketimizle birlikte şarkıyı seçmeye çalışıyoruz. Nisan 15’te doludizgin başlayacağız ve devam edeceğiz" diye konuştu.





"BEN ESKİ KAFALIYIM"

Son dönemde tüm şarkıcıların albüm yerine single yapmaları ile alakalı soruya Konak, "Ben eski kafalıyım. Klasik düşünüyorum. Albüm dediğinizde en az on şarkı olmalı, yeni şarkılar olmalı. Arada 1- 2 şarkılık singlelar olabilir. Hepsine saygı duyuyorum ama ben albüm projesine inananlardanım" dedi.

"TELİF HAKLARI BU ÜLKENİN KANGRENİ"

Müzik dünyasındaki telif hakları tartışmaları ile ilgili soruya şarkıcı, "Telif hakları bu ülkenin kangreni. Birçok ağabeylerimiz, üstatlarımız uğraşıyorlardır. Yani o konu bir kangren aslında. Galiba sinemacılar çok şey çözmüş ama bizim müzik sektörü henüz çözemedi. CD'miz çıkıyor, ertesi gün internetten indirmeler başlıyor. Çözümle alakalı bir çalışma düşünülüyor. Ben de sonuna kadar varım. Gidilecek yerlere gideriz, sinemacılar yaptı bunu” dedi.

"BUNLAR BENİM SERVETİM"

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’nin en güvenilir isimleri arasında yer aldığı hatırlatılan Konak, "Biz bu insanları hiçbir zaman sahte duygularla beslemedik. Hatamızı da, sevgimizi de, neşemizi de bilirler. Yalan söylemezsen, düzgün yaşarsan, farklı ideolojilerin adamı dahi olsam saygı duyuluyor. Benim servetim o zaten. Hayatta her şeyden vazgeçerim, dürüstlüğümden asla vazgeçmem. Bunlar benim servetim, madalyalarım yani. Bunlar olmasa kendimi yok ederim. Güvenilmez bir adam olduğumu hissedersem, ben kendimi yok ederim. O yüzden servetim; güvenirlik ve dürüstlük” diyerek cevap verdi.