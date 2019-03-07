Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Konak sahne öncesi soruları yanıtladı. İşte Konak'ın açıklamalarından satırbaşları: Bahar’a girdik artık. Memleketimize ve Kıbrıs’ımıza bahar havası vereceğiz. İnsanlarımıza yine moral, umut, neşe güzellikler sunacağız. Her şey yolunda. Sahneye çok konsantrasyonla çıkıyoruz. Sahne performansımızın sevinmesinin sebebi bu. Çünkü işimi çok ciddiye alıyorum. Müzik çok ciddi bir iş. Üs düzey bir konsantrasyon var. Ve buradan herkes mutlu ayrılmalı.
"MÜZİK PROGRAMLARI EKSİK"
Müzik kanallarının azalması ile ilgili olarak Konak, “ Üretmeye devam edeceğiz. Nisan 15’de yeni albümümüzü çıkarıyoruz. Yine konser insanlarımıza güzel şarkılar söylemeye devam edeceğiz. TV'lerde bir eksiklik var. Müzik programları da eksik. Eskiden bizim yaptığımız Kuzeyin oğlu İbo Show gibi “ dedi.
"DOLU DİZGİN BAŞLAYACAĞIZ"
Yeni albümü ile ilgili sorularını yanıtlayan Konak,"Bitirdik işte hazırlıklar bitti, yurtdışında Mastic yapılacak albüm kapak fotoğrafları çekildi. Ben Nisan’ın birinci haftası klip çekeceğim. Şirketimizle birlikte şarkıyı seçmeye çalışıyoruz. Nisan 15’te doludizgin başlayacağız ve devam edeceğiz" diye konuştu.
"BEN ESKİ KAFALIYIM"
Son dönemde bu tüm şarkıcıların albüm yerine single yapmaları ile alakalı soruya, Konak, “ Ben eski kafalıyım. Klasik düşünüyorum. Albüm dediğinizde en az on şarkı olmalı. Yeni şarkılar olmalı. Arada 1- 2 şarkılık single'lar olabilir. Hepsine saygı duyuyorum. Ama ben albüm projesine inananlardanım” dedi.
"TELİF HAKLARI KANGRENDİR"
Müzik dünyasındaki Telif hakları tartışmaları ile ilgili soruya Konak, "Telif hakları bu ülkenin kangreni. Bir çok abilerimiz Üstatlarımız uğraşıyorlardır. Yani o konu bir kangren aslında galiba sinemacılar çok şey çözmüş ama bizim müzik sektörü henüz daha çözemedi. CD’miz çıkıyor ertesi gün internetten indirmeler başlıyor. Çözümle alakalı bir çalışma düşünülüyor. Bende sonuna kadar varım. Gidilecek yerlere gideriz sinemacılar yaptı bunu” dedi.
"GÜVENİLMEZ BİRİSİ OLURSAM KENDİMİ YOK EDERİM"
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’nin en güvenilir isimleri arasında yer aldığı hatırlatılan Konak, "Biz bu insanları hiçbir zaman sahte duyguları beslemedik. Neysek oyuz . Hatamızı da sevgimizde bilirler neşemizi de. Yalan söylemezsen düzgün yaşarsan farklı düşünceleri farklı ideolojilerin adamı da dahi olsam saygı duyuluyor. Benim servetim o zaten. Hayatta her şeyden vazgeçerim dürüstlüğümden asla vazgeçmem. Bunlar benim servetim, madalyalarım yani. Bunlar olmasa kendimi yok ederim yani. Güvenilmez bir adam olduğumu hissedersem ben kendimi yok ederim. Yani o yüzden servetim güvenirlik dürüstlük” diyerek cevap verdi.
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