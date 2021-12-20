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Volkan Konak: Yılbaşından sonra 6 ay çalışmama kararı aldım

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, dün akşam Beykoz'daki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Konser öncesinde gazetecilerle sohbet eden Konak, "Yılbaşında Antalya'da sahnede olacağım. Ondan sonra 6 ay çalışmama kararı aldım" dedi

Volkan Konak: Yılbaşından sonra 6 ay çalışmama kararı aldım
"6 ay çalışmama kararı aldım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Volkan Konak, geçtiğimiz akşam Beykoz'daki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak, "Ülkemizde çok güzel mekanlar açıldı. İstanbul'da, büyük şehirlerde ve Anadolu'da bu da bizim sektör için oldukça iyi. Ben mekancılığı bırakmıştım ama kıramadığım dostlarım için sahnede olacağım bugün." ifadelerini kullandı.

"BEDENİME UYGUN ESERLERİ SEÇECEĞİM"

Yılbaşı planlarından bahseden 54 yaşındaki şarkıcı, "Yılbaşı bizim çamaşır günümüz biliyorsunuz, Antalya'da sahnede olacağım. Ondan sonra 6 ay çalışmama kararı aldım, albüm çalışmalarına ağırlık vereceğim 20 Haziran'a kadar konserim olmayacak, defteri kapattık. Bedenime uygun eserleri seçeceğim." dedi.

Albümle ilgili bilgi de veren Volkan Konak, "Sadece benim eserlerim olmayacak, başkalarının da eseri olacak. Önemli olan o eseri bedenine uygun giymek, elbise gibi... Eğer sana yakışıyorsa o elbise, altta kimin yazdığının bir önemi yoktur, çok saygıdeğer bir şey imza ama o eser artık senin oluyor." şeklinde konuştu.

"30 SENEDE SADECE 1 KERE SAHNEYE ÇIKMADIM"

Pandemi sürecinden dolayı geçtiğimiz sene sahnelerden uzak kalan Konak, "30 senede sadece 1 kere sahneye çıkmadım ve evde kutladım. Hiçbir zaman cumartesi ve pazarım olmadı ama artık bu 6 ay boyunca iyice dinleneceğim." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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