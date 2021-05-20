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Volkanik platolar üzerinde oluşan menderesler Ağrı'ya güzellik katıyor

Ağrı'nın 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası'nda volkanik platolar üzerindeki menderesler, keşfedilmeyi bekliyor

Volkanik platolar üzerinde oluşan menderesler Ağrı'ya güzellik katıyor
AA

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve Iğdır başta olmak üzere çevre illerden her yıl çok sayıda göçer ailenin hayvanlarını yaz aylarında otlattığı Sinek Yaylası, el değmemiş doğasıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Baharın gelişiyle karların eridiği ve doğanın canlandığı yaylada bulunan menderesler de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip 2 bin 400 rakımlı bölgede oluşan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, ilkbaharda eriyen kar sularıyla besleniyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde jeolojik zaman dilimi olan Eosen'den tarihi çağlara kadar çeşitli dönemlerde volkanik faaliyetlerin meydana geldiğini söyledi.

Geçmişte volkanik faaliyetlerle birlikte Sinek Yaylası'nda da çeşitli platoların oluştuğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Arazinin çeşitli olduğu ve özellikle dağlık alanların yoğun olduğu bu bölgede, böyle mendereslerin oluşması oldukça ilginçtir. Burada oluşan volkanizma ile birlikte volkan, kül ve lavların akması sonucu oluşmuş olan geniş plato alanları da vardır. Ülkemizde plato ve yayla birlikte kullanılmaktadır. Bu bölge, tabanlı vadi özelliği gösteriyor ve gerçekten oldukça güzel bir arazi yapısını gösteriyor."

Kaya, mendereslerin keşfedilip tanıtılarak turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, bölgenin turizm potansiyeli bulunan Balık Gölü'ne yakın olması ve ulaşım kolaylığının avantaj olduğunu dile getirdi.

"YIL BOYU AKAN DAİMİ AKARSU ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Kar sularıyla beslenen akarsuların genelde geçici akarsular olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Sinek Yaylası ve çevresindeki akarsular, yıl boyu akan daimi akarsu özelliği taşıyor. Burası doğal güzellikleri açısından ülkemizin gerçekten ender yörelerinden bir tanesidir çünkü bölgenin en önemli yaylarından Sinek Yaylası bulunuyor. Yüzlerce göçer her yıl burada 40-50 bin hayvanını otlatıp ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadır. Volkanik arazilerin yoğun olduğu dağlık bir alanda bu platolar üzerinde, bu tarz vadilerin ve menderes yapılarının oluşması son derece ilgi çekicidir."

Kaya, mendereslerin dağlık alanların üzerinde görülmesinin sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.

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