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HaberlerOtomobilVolkswagen'den Biden'a destek - haberler
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Alman üreticiden Biden'a destek geldi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ABD'deki başkanlık yarışında rengini belli etti. Biden'in ABD'nin yeni başkanı olmasının kendileri açısından daha olumlu sonuçlar doğuracağını açıklayan Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, "Demokratların programı bizim dünya çapında iklim değişikliği ile mücadelemize daha uygun" dedi

Volkswagen'den Biden'a destek - haberler
Reuters

ABD'de başkanlık yarışı devam ederken, Demokratların adayı Joe Biden'a sürpriz bir destek geldi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) CEO'su Herbert Diess, Biden'in başkan olmasının kendileri açısından daha olumlu sonuçlar doğuracağını açıkladı.

Diess, Beyaz Saray'a Biden'in geçmesi ile VW'nin yüksek miktarda elektrikli araç üretiminin önünün açılacağına işaret etti.

Konuya ilişkin açıklamasında Diess, "Demokratların programı bizim dünya çapında iklim değişikliği ile mücadelemize daha uygun" ifadelerini kullandı.

2015'teki dizel skandalı sonra elektrikli araç yatırımlarını hızlandıran VW, Çin, ABD ve Avrupa'da geliştirdiği elektrikli modelleri satışa sunmaya hazırlanıyor.

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