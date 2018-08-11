Voluntari - CFR Cluj maçı rakamları

Romanya 1.Lig maçında Voluntari ile CFR Cluj, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Voluntari 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken CFR Cluj 5 puanda ve 4. sırada. Voluntari son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. CFR Cluj son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 676. İddaa'da Voluntari kazanır 4.60, berabere biter 3.40, CFR Cluj kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Voluntari son haftadaki Concordia Chiajna müsabasında 3-1 yenildi.

CFR Cluj ise Juventus Bucureşti maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Voluntari, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

CFR Cluj ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CFR Cluj, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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